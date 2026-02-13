Alcol droga e violazioni | maxi controlli anche a Monreale 12 denunce

Monreale, ieri sera, è stato teatro di un maxi controllo dei carabinieri che ha portato alla denuncia di dodici persone per alcol, droga e varie violazioni. Il servizio, disposto dal comando provinciale di Palermo, ha coinvolto numerosi militari e ha visto il controllo di auto e persone lungo le strade principali del paese, con l’obiettivo di contrastare la guida sotto l’effetto di sostanze e prevenire comportamenti pericolosi. Tra le denunce spiccano quelle di chi è stato trovato positivo all’alcoltest e di chi trasportava droga nascosta in auto, mentre alcuni sono stati segnalati per violazioni alle norme sul codice della strada.

Monreale – un massiccio dispositivo di controllo del territorio ha interessato nelle ultime ore i comuni della provincia palermitana. I Carabinieri delle Compagnie di Termini Imerese e Monreale, supportati dalle stazioni locali e dal nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno setacciato le strade di Caccamo, Trabia, San Giuseppe Jato e San Cipirello con l’obiettivo di contrastare l’illegalità diffusa e garantire la sicurezza stradale. Il bilancio dell’attività parla di 12 persone deferite in stato di libertà. Il fronte più critico resta quello della guida sotto l’influenza di sostanze: sei automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro immediato della licenza di guida. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

Durante il fine settimana, la polizia di Stato ha intensificato i controlli stradali, concentrandosi su verifiche per alcol e droga alla guida.

