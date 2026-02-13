Alberi crollati e interventi ville e cimiteri chiuse fino a sabato notte

Il forte temporale di ieri ha causato alberi caduti in tutta la città, spingendo il sindaco Federico Basile a chiudere ville e cimiteri fino a sabato notte. Per prevenire incidenti, le autorità hanno ordinato la chiusura di queste aree pubbliche, che resteranno interdette anche durante il fine settimana. La pioggia intensa ha anche danneggiato alcune strade, rendendo necessari interventi di emergenza da parte dei vigili del fuoco.

Il sindaco Federico Basile ha disposto con una nuova ordinanza n. 33 del 13 febbraio2026, la proroga della chiusura di tutte le ville comunali e dei cimiteri cittadini fino alle 24.00 di domani, 14 febbraio. La decisione si è resa necessaria a seguito degli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio comunale, caratterizzati da forti raffiche di vento che hanno provocato la caduta di diversi alberi ad alto fusto e di rami all’interno delle aree verdi pubbliche e dei cimiteri. La proroga consentirà alle squadre incaricate di completare le operazioni di rimozione del materiale caduto e di effettuare un’accurata verifica dello stato di stabilità degli alberi presenti, al fine di eliminare ogni potenziale situazione di rischio e garantire la piena tutela dell’incolumità pubblica.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Domani, a causa delle condizioni di forte vento previste, saranno chiuse ville e cimiteri, con divieto di sosta nelle aree alberate.

Questa mattina a Messina il vento ha fatto danni.

