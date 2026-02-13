Albergo Deutsche Bank Zanini Appello per Lecco | Rusconi irriguardoso evita risposte e accusa i consiglieri

Durante l’audizione sulla delibera per l’apertura di un hotel di lusso in piazza Garibaldi, Zanini di Appello per Lecco ha accusato Rusconi di comportamenti irriguardosi. Secondo Zanini, Rusconi si sarebbe rifiutato di rispondere alle domande e avrebbe puntato il dito contro i consiglieri, cercando di spostare le responsabilità. La discussione si è concentrata sulla proposta di autorizzare la costruzione di un albergo di quattro stelle nell’ex sede Deutsche Bank, un progetto che divide l’opinione pubblica. Un dettaglio importante è che l’intervento si è svolto durante la commissione V, dove si

Il presidente dopo la commissione: "Domande servono a far conoscere progetto ai cittadini in streaming. Risposta: arrangiatevi a leggerlo. Sindaco a 115.000 euro e assessori devono più rispetto. Rigenerazione urbana non è restauro di lavatoio. Valsecchi impedì acquisto per 50 milioni" Ho seguito la commissione V sulla delibera che avvia la procedura per dare semaforo verde per la realizzazione di un hotel a 4 stelle in piazza Garibaldi nella sede dell'ex Deutsche Bank. Prendiamo atto che investitori privati vogliano fare un albergo di pregio (4 stelle - non di lusso!). La destinazione, di cui si sta discutendo, è una di quelle da noi auspicata, il costo tutto a carico del proponente, un investitore privato.