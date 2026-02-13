Al via la demolizione della Caffaro giornata storica a Brescia | La città volta pagina

Brescia, 13 febbraio 2026 - Venerdì 13 febbraio segna l’inizio della demolizione della Caffaro, uno dei simboli industriali più duraturi della città, che da anni attendeva di essere abbattuto per fare spazio a un nuovo futuro urbano. Questa mattina, i macchinari hanno preso posizione nel sito di interesse nazionale Brescia-Caffaro, e i lavori sono partiti con la rimozione del primo grande edificio, un passo decisivo per la bonifica e la riqualificazione dell’area. La scelta di abbattere il complesso nasce dalla necessità di eliminare le strutture ormai obsolete e contaminanti, e di restituire alla città uno

Brescia, 13 febbraio 2026 - "Venerdì 13 febbraio è una data storica per la città di Brescia. È in questo giorno, infatti, che all'interno del perimetro del sito di interesse nazionale Brescia-Caffaro inizia la demolizione del primo fabbricato che compone il grande stabilimento di via Milano". Così il Comune di Brescia ha annunciato l'avvio dei lavori di demolizione dello stabilimento della Caffaro di Brescia, al centro di una lunga vicenda ambientale, che nel 2003 ha visto l'istituzione di un Sin-Sito di interesse nazionale.