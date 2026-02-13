Il presidente di ASPPI, Marco Bianchi, ha dato il via al tesseramento 2024 durante l’assemblea nazionale a Milano, spiegando che la nuova campagna punta a rafforzare la rete di tutela e servizi rivolta ai proprietari immobiliari e ai futuri acquirenti.

La tessera ASPPI è riservata ai proprietari di una o più unità immobiliari, ai titolari di diritti reali su beni immobiliari e anche a chi si appresta a diventare proprietario. Ha validità annuale ed estende i suoi benefici a tutti i familiari conviventi, rafforzando l’idea di una tutela che riguarda l’intero nucleo familiare e non solo il singolo intestatario dell’immobile. Il tesseramento consente di accedere a un sistema strutturato di servizi che copre le principali esigenze legate alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, ma non solo: si va dalla consulenza sui contratti di locazione all’assistenza fiscale tramite CAF, dal patronato alle successioni, dalla consulenza condominiale al supporto in caso di accertamenti fiscali, fino ai servizi più recenti legati alle ristrutturazioni chiavi in mano, all’efficientamento energetico e alla consulenza sui bonus edilizi; un’offerta che si completa poi con servizi dedicati alle famiglie e alle attività professionali, come l’ assistenza per colf e badanti e il supporto per l’apertura della partita IVA in regime forfettario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - AL VIA IL TESSERAMENTO ASPPI: UNA RETE DI TUTELA E SERVIZI PER I PROPRIETARI IMMOBILIARI

Approfondimenti su tesseramento asppi

L’Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari (ASPI) si distingue per il suo impegno nel rappresentare le esigenze dei piccoli proprietari.

È stato avviato un innovativo progetto pilota nel Distretto dell’Alto Lodigiano, volto a tutelare gli Over85.

Ultime notizie su tesseramento asppi

Argomenti discussi: Al via la campagna di tesseramento soci 2026 della Misericordia di Empoli; Vannacci sceglie la sua 'lady tessere' per Futuro Nazionale: chi è Annamaria Frigo; La Vita è Comunità: al via il tesseramento e nuove iniziative di prevenzione per il territorio; Anno nuovo, stessa passione: al via le attività sportive non agonistiche del 2026 con tante novità.

ANPI Montelupo Fiorentino: al via il Tesseramento 2026 con un incontro pubblicoDa giovedì 12 febbraio prende il via il tesseramento ANPI 2026 della sezione di Montelupo Fiorentino '25 Aprile'. Per l'occasione è stata organizzata la ... gonews.it

Misericordia di Empoli, al via la campagna di tesseramento soci 2026La Misericordia di Empoli dà il via alla campagna di tesseramento soci per l’anno 2026: un appuntamento importante per contribuire alla realizzazione di servizi fondamentali di assistenza e supporto a ... toscanaoggi.it

Manifestazione di Genova Antifascista davanti alla sede di CasaPound dove è in atto il tesseramento: chiusure già dal mattino in via Odessa, poi nel pomeriggio corteo con possibili rallentamenti in mezza Foce. Ecco le vie coinvolte e gli orari - facebook.com facebook