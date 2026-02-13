Al via il nuovo ciclo teatrale dell' Avogaria con Karaoke Tomato Ketchup

Il teatro di Venezia si anima di nuovo con l'inizio della stagione

Al via martedì grasso, 17 febbraio alle ore 20.30, il nuovo ciclo de i “Martedì dell’Avogaria”, la rassegna che al Teatro a l'Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607, Corte Zappa) presenta il meglio della giovane drammaturgia nazionale in sei incontri. Ad aprire il programma è Karaoke Tomato Ketchup, di e con Ornella Bavaro, Pietro Barbanente e Salvatore Coscione. Uno spettacolo ironico e visionario che trasforma il teatro in un’esperienza collettiva e pop, un baraccone delle meraviglie tra serio e faceto, una macchina ludica, un sogno. Dopo una terribile esplosione che ha ridotto il pianeta Terra in macerie, nascono tre figure misteriose che, vagando tra i detriti della memoria collettiva, trovano un barattolo di ketchup e un computer che proietta karaoke.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Il Teatro Potlach di Fara Sabina festeggia 50 anni di attività.

Arezzo ospita un nuovo laboratorio teatrale promosso dalla Compagnia Teatrale Archeosofica.

