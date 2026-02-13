Al tribunale dei minori il racconto della 13enne pestata a Terracina Le bulle sono giovanissime

E' stata ascoltata dal tribunale dei minori di Roma la ragazzina di 13 anni vittima di un violento pestaggio, avvenuto a Terracina, da parte di un gruppo di bulle. Le ragazze, tutte under 15, hanno aggredito la vittima nel parco vicino alla scuola, motivando l’attacco con questioni di gelosia e insulti reciproci. La vittima ha raccontato di essere stata presa di sorpresa e di aver subito più colpi senza riuscire a difendersi, mentre tra le testimoni c’erano anche alcune compagne di scuola. La polizia ha già identificato le aggressore, che frequentano la stessa scuola della vittima

I fatti accaduti domenica sera. Una ragazzina del branco ha solo 11 anni. La vittima ha riportato una frattura del setto nasale E' stata ascoltata dal tribunale dei minori di Roma la ragazzina di 13 anni vittima di un violento pestaggio, avvenuto a Terracina, da parte di un gruppo di bulle. La ragazza, con fatica e dolore, ha ricostruito quello che è accaduto nella serata di domenica 8 febbraio, accompagnata da una psicologa consulente del tribunale. Ed è inquietante il quadro che emerge dal suo racconto. A scatenare la furia di un'altra ragazzina, appena 12enne, sarebbe stata una “contesa” sentimentale, un messaggio che la vittima aveva inviato a un ragazzo che l'altra “frequentava”.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su terracina tribunale

Questa mattina a Terracina una ragazzina è stata presa di mira da alcune coetanee in via Roma.

Ultime notizie su terracina tribunale

Argomenti discussi: DDL immigrazione: i rischi per i minori soli; Laura D’Urbino si è insediata: è la presidente del Tribunale dei Minori; Carenza di personale e risorse che scarseggiano, la missione (complicata) della nuova presidente del tribunale dei minori; Savona, chiedono video intimo a un compagno con disabilità e lo diffondono via chat: il Tribunale dei minori ….

Ascoltata la ragazzina picchiata a Terracina, bulle non imputabili ma rischiano 3 minori«Ho avuto paura che mi ammazzassero». A dirlo ai magistrati del tribunale dei minori è la ragazzina di 12 anni aggredita domenica scorsa a Terracina, picchiata da un gruppo ... ilmessaggero.it

Ancona, il tribunale dei minori è allo stremo. Lettera a Nordio: «Servono rinforzi»ANCONA Una lettera al ministro della Giustizia Nordio per spiegare le criticità che ormai da mesi mettono a dura prova la funzionalità ... msn.com

Telegolfo-RTG emittente televisiva. . A Terracina apre il Centro per la famiglia presso l’ex tribunale di via Appia. Uno sportello dedicato al sostegno della genitorialità e delle famiglie del distretto Latina quattro. Segui per restare aggiornato sui servizi del territor - facebook.com facebook