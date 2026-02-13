Al Teatro Tor Bella Monaca, il pubblico si prepara a vivere due spettacoli diversi tra loro: la commedia musicale Cinderella Swing e la commedia noir Morte a chi bara, che saranno in scena fino a domenica, offrendo un’ampia scelta tra risate e tensione.

Cosa: Due spettacoli teatrali: la commedia musicale Cinderella Swing e la commedia noir Morte a chi bara.. Dove e Quando: Teatro Tor Bella Monaca, dal 19 al 22 febbraio 2025.. Perché: Una doppia proposta che spazia dalla rivisitazione magica e musicale di un classico delle fiabe a una sfida mortale e grottesca a colpi di quiz televisivi.. Il Teatro Tor Bella Monaca si conferma uno dei centri nevralgici della produzione culturale romana, proponendo per la settimana dal 16 al 22 febbraio un binomio artistico di grande impatto. La programmazione si divide tra il fascino senza tempo della fiaba, declinata in una chiave moderna e ritmata, e la comicità tagliente di una vicenda legata al mondo delle onoranze funebri. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Al Teatro Tor Bella Monaca arrivano Cinderella Swing e Morte a chi bara

Al Teatro Tor Bella Monaca si svolge una settimana dedicata alla riflessione e all'intrattenimento, con una programmazione diversificata.

