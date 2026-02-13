Al Consiglio europeo si discute di titoli del debito Ue e Meloni fa asse con il prudente Merz

Al Consiglio europeo, Meloni ha fatto asse con il leader tedesco Merz per spingere sui titoli del debito Ue, mentre il dibattito sugli eurobond si riaccende dopo che Trump è tornato a far parlare di sé; fino a poco tempo fa, questa discussione rimaneva confinata a ambiti tecnici e accademici, limitata alle emergenze come la pandemia.

Fino a quando non è tornato Donald Trump il dibattito sugli eurobond è rimasto quasi sempre in un ambito tecnico o accademico, al massimo legato a situazioni di emergenza come la pandemia. Persino il bazooka da 800 miliardi auspicato da Mario Draghi nel suo rapporto sulla competitività europea del 2024 aveva tutto sommato lasciato scettiche le cancellerie europee. Ma con i dazi e la rottura degli equilibri transatlantici si è fatta largo la consapevolezza che un titolo di debito comune potrebbe servire all'Ue non solo per rilanciare la sua economia ma anche per dar vita a un nuovo mercato di titoli di stato in concorrenza con quello americano.