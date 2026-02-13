Al Cearchia Open Wu Tao onnipresente | il team foggiano porta a casa 11 medaglie

Il team di Wu Tao di Foggia ha conquistato 11 medaglie al Cearchia Open, gara di taekwondo tenutasi a Giugliano. La presenza costante del team si è fatta notare, con combattenti che hanno mostrato grande determinazione e tecnica. Uno dei momenti più significativi è stato il successo di un atleta locale, che ha portato a casa la medaglia d’oro davanti a un pubblico molto partecipativo.

Un altro straordinario risultato per la scuola Wu Tao di taekwondo. Il team foggiano ha partecipato al Cearchia Open, disputato il 31 gennaio e 1° febbraio scorsi a Giugliano, in provincia di Napoli. La società guidata dai tecnici Raffaele Toscano e Anna De Padova, si è confermato tra le realtà più brillanti del panorama nazionale. Alla competizione hanno preso parte 14 atleti della Wu Tao, che è tornata a casa con un bottino di ben 11 medaglie, 5 d'oro, 2 d'argento e 4 di bronzo. Numeri che testimoniano la qualità del lavoro svolto quotidianamente in palestra e la crescita costante di giovani talenti, sia nel settore maschile che in quello femminile.