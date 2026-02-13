Aiuto e sostegno concreto agli studenti iraniani di Ancona il Consiglio vota a favore

Il Consiglio comunale di Ancona ha approvato all’unanimità nella giornata di ieri, giovedì 12 febbraio 2026, una mozione proposta dalla consigliera di Ancona Protagonista Silvia Fattorini e dal secondo firmatario Francesco Andreani di Ripartiamo dai Giovani, per fornire aiuto concreto agli studenti iraniani che studiano nella città. La decisione nasce dalla crescente preoccupazione per le difficoltà e le restrizioni che gli studenti iraniani affrontano a causa delle tensioni politiche in Iran, e si distingue per l’impegno del Comune nel creare un ponte di sostegno diretto, con misure come borse di studio e supporto legale.

Passa con il voto unanime dei presenti la mozione proposta da Silvia Fattorini di Ancona Protagonista che vede come secondo firmatario Francesco Andreani di Ripartiamo dai Giovani Un tema che da diverso tempo vede in prima fila anche l'asessore all'Università Marco Battino. «Ci sono momenti – ha così iniziato la propria relazione Silvio Fattorini - nei quali la politica è chiamata a ricordare a sé stessa la propria ragion d'essere più profonda: non l'Amministrazione dell'ordinario, ma la difesa della dignità umana quando essa viene negata, calpestata, repressa». Dunque «la mozione che oggi sottopongo a questo Consiglio nasce da uno di questi momenti».