Airola, il gruppo Dovere Civico ha presentato un’interrogazione al Sindaco riguardo ai lavori di ristrutturazione della scuola media e alle questioni sui lavori pubblici, dopo aver sollecitato più volte una risposta senza successo.

In seguito alle dichiarazioni pubbliche rese dal Vicesindaco in Aula Consiliare e sui social, in merito ai lavori pubblici per l’abbattimento e la ricostruzione della scuola media di Airola, il Gruppo Consiliare Dovere Civico, lo scorso giugno 2025 è stato costretto ad effettuare ulteriori approfondimenti tecnico – amministrativi, necessari per fare emergere, ancora una volta, la verità scritta negli atti che, incontrovertibilmente, riconduce ogni responsabilità (dubbi, ritardi e disagi) al legittimo titolare. Come d’altronde è già accaduto per il progetto iniziale della scuola media, bocciato per errori procedurali nel rilascio dell’autorizzazione sismica, inizialmente redatta dal comune, poi confermata di competenza del Genio Civile ed in occasione del sequestro della scuola elementare Padre Pio per mancanza delle previste certificazioni edili all’esito dell’efficientamento energetico. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Airola, scuola media e lavori pubblici: interrogazione del gruppo Dovere Civico

Il sindaco di Airola non risponde alle domande di Dovere Civico sulla ricostruzione della scuola media.

Airola – Lavori alla scuola, c’è l’esposto al PrefettoUna situazione definita di estrema gravità quella che sta interessando il Comune di Airola e che ha spinto Raimondo Borriello a inviare una formale segnalazione al Prefetto di Benevento. Al centro d ... ilsannioquotidiano.it

Airola, lavori avviati nella palestra della scuola Vanvitelli: «Finiranno nel 2026»Un anno è il tempo stimato per la ricostruzione della palestra della scuola «Vanvitelli», La nuova struttura sportiva, moderna e sicura, sarà anche un centro di accoglienza in caso di calamità ... ilmattino.it

