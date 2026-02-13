Ai Giochi il primo caso di doping che non c' è

AGI - A pochi giorni dall’inizio dei Giochi olimpici di Parigi, si è diffuso il rumor di un primo caso di doping che però, a sorpresa, si è rivelato inesistente. L’atleta sospettato, originario di Milano, aveva subito un procedimento di controllo che aveva acceso i riflettori su di lui, alimentando speranze e timori tra tifosi e addetti ai lavori. Tuttavia, dopo un’accurata revisione delle analisi e un’udienza durata ore, l’organo di controllo antidoping, Nado Italia, ha deciso di revocare la sospensione, confermando che non ci sono elementi per accertare una positività. Un

AGI - Prima il clamore per la positività al doping unito allo sconforto dell'atleta che vede distruggersi il sogno di partecipare ai Giochi olimpici, poi i ricorsi, l'udienza, infine il ripensamento da parte dell'organo che l'aveva sospesa, la Nado Italia, l'antidoping italiana. Rebecca Passler è riabilitata, può ritornare in seno alla squadra nazionale e, quindi, partecipazione ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. La Corte Nazionale d'Appello di Nado Italia ha accolto il ricorso della 24enne biatleta altoatesina dopo che era stata sospesa, e quindi esclusa dai Giochi, in data 2 febbraio da Nado Italia a seguito della positività al letrozolo a seguito di un controllo fuori competizione effettuato il 26 gennaio ad Anterselva.