Aggressione sul campo da basket genitore prende a pugni un giovane atleta e scoppia una rissa tra adulti

Giovanni Ricci, 45 anni, ha colpito con un pugno un ragazzo di 16 anni durante una partita di basket a Roma, scatenando una rissa tra adulti sul campo. La scena si è svolta al termine del secondo quarto, quando il genitore ha reagito alle proteste del giovane atleta, accusandolo di avergli impedito di seguire il figlio in campo. Un testimone ricorda di aver visto Ricci scagliarsi contro il ragazzo senza alcun preavviso, mentre altri genitori cercavano di dividerli. La partita è stata interrotta e alcuni adulti sono corsi in aiuto dei giovani coinvolti.

