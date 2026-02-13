Aggredisce personale Eav in stazione | arrestato e trasferito al Cpr

Un uomo straniero, che aveva aggredito il personale dell’Eav alla stazione di Napoli Centrale, è stato arrestato e trasferito al Cpr. L’uomo, senza documenti in regola, ha colpito uno degli operatori durante un alterco, spingendo la polizia a intervenire immediatamente. La scena si è svolta davanti a numerosi passeggeri, alcuni dei quali hanno assistito alla lite.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di tensione nella stazione ferroviaria di Napoli Centrale, dove la Polizia di Stato ha arrestato uno straniero, irregolare sul territorio nazionale, con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'intervento è scattato nell'ambito dei servizi di vigilanza all'interno dello scalo partenopeo, dopo una segnalazione dei militari dell'Esercito Italiano impegnati nell'operazione "Stazioni Sicure". Secondo quanto ricostruito, l'uomo, in evidente stato di alterazione, stava aggredendo i militari e gli agenti di polizia amministrativa Eav per impedire le operazioni di identificazione.