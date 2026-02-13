‘Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte’ stasera 13 febbraio | la puntata a tema

Da webmagazine24.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, venerdì 13 febbraio, i concorrenti di 'Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte' affronteranno una puntata a tema dedicata alla vigilia di San Valentino, con un gioco di carte che include anche alcune sorprese sentimentali.

(Adnkronos) – Un appuntamento speciale quello di stasera, venerdì 13 febbraio, per 'Affari Tuoi' alla vigilia di San Valentino. In diretta dalle 20.35 su Rai 1, andrà in onda 'Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte', una puntata di prima serata del game show condotto da Stefano De Martino, prodotto in collaborazione con . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Affari Tuoi - Nella buona e nella cattiva sorte: le anticipazioni e gli ospiti

Stanislao, il conduttore di “Affari Tuoi”, annuncia che questa sera lo show si trasforma in uno speciale dedicato a San Valentino, con ospiti a sorpresa e giochi dedicati alle coppie.

Affari Tuoi in prima serata con De Martino: “Nella buona e nella cattiva sorte”

Il 13 febbraio, Rai1 presenta uno speciale di Affari Tuoi intitolato “Nella buona e nella cattiva sorte”, condotto da Stefano De Martino.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Affari Tuoi - Nella buona e nella cattiva sorte, gli ospiti dello speciale in prima serata per San Valentino; Affari Tuoi - articolo - Rai.it; Affari Tuoi, De Martino 'promosso' in prime time dalla Rai, ma le pacchiste sono sotto accusa: Non è un buon esempio; Arriva in tv lo speciale di Affari Tuoi per gli innamorati condotto da Stefano de Martino.

'Affari Tuoi - Nella buona e nella cattiva sorte', stasera 13 febbraio: la puntata a temaUn appuntamento speciale quello di stasera, venerdì 13 febbraio, per 'Affari Tuoi' alla vigilia di San Valentino. In diretta dalle 20.35 su Rai 1, andrà in onda 'Affari Tuoi – Nella buona e nella ... adnkronos.com

affari tuoi nella buonaAffari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte, gli ospiti dello speciale in prima serata per San ValentinoVenerdì 13 febbraio in prima serata su Rai1 va in onda Affari Tuoi - Nella buona e nella cattiva sorte, lo speciale del game show condotto da Stefano ... fanpage.it