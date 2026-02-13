Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte | lo speciale in prima serata su Rai 1 Anticipazioni e concorrenti

Stefano De Martino conduce questa sera su Rai 1 lo speciale di

, ospiti, pacchisti, coppia, di dove, origine, regione, Stefano De Martino, quante puntate, streaming. Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte è lo speciale in prima serata del popolare game show condotto da Stefano De Martino in onda questa sera, 13 febbraio 2026, alle ore 20.35, con protagonisti coppie prossime alle nozze. Un nuovo speciale dunque in prima serata dopo i grandi ascolti di quello legato alla Lotteria Italia del 6 gennaio. Ma vediamo tutte le anticipazioni, i concorrenti e gli ospiti di stasera. 🔗 Leggi su Tpi.it

Stasera, Stefano De Martino conduce su Rai1 lo speciale di Affari Tuoi intitolato “Nella buona e nella cattiva sorte”, un episodio dedicato alle storie di coppie che hanno affrontato momenti difficili, proprio alla vigilia di San Valentino.

Venerdì sera su Rai1 va in onda uno speciale di Affari Tuoi dedicato a San Valentino.

Affari Tuoi, senza Herbert Ballerina ascolti alle stelle: Sono stato surclassato, il dato sorprendenteIl comico ha scherzato sui risultati del game show di Stefano De Martino durante la sua assenza, parlando anche del rapporto col conduttore e Martina Miliddi ... libero.it

Affari Tuoi, ecco lo show dell’amore: chi sono gli ospiti, dello speciale condotto da Stefano De MartinoNella settimana di San Valentino anche Affari Tuoi strizza l’occhio all’amore con una puntata speciale in onda stasera, dal Teatro delle Vittorie, in prima serata su Rai ... ilmattino.it

Benedetta Parodi. Nat King Cole · L-O-V-E. Abito numero uno, due, o tre Questa sera sarò ospite insieme a Fabio ad “Affari tuoi” e sono molto indecisa… Cosa mi metto Aspetto consigli @gennyofficial @ateliereme - facebook.com facebook

#AffariTuoi ‘convola a nozze’: tutti gli ospiti dello speciale di stasera In diretta dalle 20.35 su Rai 1 Affari Tuoi - Nella Buona e nella Cattiva Sorte. A giocare è una coppia prossima al matrimonio x.com