Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte le anticipazioni della puntata speciale dedicata ai futuri sposi

Stefano De Martino saluta i telespettatori dal Teatro delle Vittorie a Roma, dove questa sera condurrà una puntata speciale di Affari Tuoi dedicata ai futuri sposi, in vista di San Valentino.

La prima serata di Rai 1, in attesa del giorno di San Valentino, si tinge di amore. Stefano De Martino apre le porte del Teatro delle Vittorie per l’appuntamento speciale di Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte. Non sarà la solita partita: dimenticate i rappresentanti regionali per una notte, i veri protagonisti sono una coppia di promessi sposi, pronti a sfidare la sorte per costruire il proprio futuro insieme. Un “celebrante” d’eccezione e gli ospiti VIP. Se ogni sera Stefano De Martino intrattiene il pubblico di Affari Tuoi con la sua “divisa d’ordinanza” – camicia bianca slim con maniche arrotolate e pantalone scuro -, per questa serata evento, in onda venerdì 13 febbraio in prima serata su Rai 1, il padrone di casa ha deciso di cambiare look. 🔗 Leggi su Dilei.it

Stanislao, il conduttore di “Affari Tuoi”, annuncia che questa sera lo show si trasforma in uno speciale dedicato a San Valentino, con ospiti a sorpresa e giochi dedicati alle coppie.

Stasera, venerdì 13 febbraio, i concorrenti di 'Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte' affronteranno una puntata a tema dedicata alla vigilia di San Valentino, con un gioco di carte che include anche alcune sorprese sentimentali.

