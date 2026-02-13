Affari Tuoi nella buona e nella cattiva sorte | gli ospiti di stasera

Stasera, Affari Tuoi torna in tv in diretta e in prima serata, portando con sé una sorpresa speciale: una coppia si sposerà davanti agli spettatori. La scelta di trasmettere l’evento in diretta nasce dal desiderio di coinvolgere il pubblico in un momento di festa reale. Tra i concorrenti, ci sono anche altri partecipanti pronti a tentare la fortuna, mentre il conduttore introduce le sfide del giorno. La puntata si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena, con ospiti che si alterneranno sul palco.

Questa sera Affari Tuoi va in onda in diretta e, soprattutto, anche in prima serata: un appuntamento speciale dove una coppia si sposerà in diretta Stasera Affari Tuoi fa il bis, Stefano De Martino condurrà una puntata speciale che partirà alle 20.30 per poi proseguire fino alla prima serata. L’idea parte dal successo avuto durante la serata di Lotteria Italia dove Stefano De Martino ha conquistato 5.810.000 spettatori pari al 35.9% di share. Adesso quindi il conduttore torna in access e in prima serata per far divertire i telespettatori, assieme a diversi ospiti e amici. Alla vigilia di San Valentino, la Rai ha deciso di celebrare un matrimonio in diretta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Stasera, Stefano De Martino conduce su Rai1 lo speciale di Affari Tuoi intitolato “Nella buona e nella cattiva sorte”, un episodio dedicato alle storie di coppie che hanno affrontato momenti difficili, proprio alla vigilia di San Valentino.

Stanislao, il conduttore di “Affari Tuoi”, annuncia che questa sera lo show si trasforma in uno speciale dedicato a San Valentino, con ospiti a sorpresa e giochi dedicati alle coppie.

Affari Tuoi, ecco lo show dell’amore: chi sono gli ospiti, dello speciale condotto da Stefano De MartinoNella settimana di San Valentino anche Affari Tuoi strizza l’occhio all’amore con una puntata speciale in onda stasera, dal Teatro delle Vittorie, in prima serata su Rai ... ilmattino.it

Affari tuoi speciale San Valentino: su Rai 1 una puntata lunga tre ore ricca di ospiti vipS tasera su Rai 1 alle 20.35, Affari tuoi (e il suo studio) si trasforma in una puntata maxi, lunga tre ore, dedicata alla festa degli innamorati. Il titolo dello speciale è Nella buona e nella cattiv ... iodonna.it

Benedetta Parodi. Nat King Cole · L-O-V-E. Abito numero uno, due, o tre Questa sera sarò ospite insieme a Fabio ad “Affari tuoi” e sono molto indecisa… Cosa mi metto Aspetto consigli @gennyofficial @ateliereme - facebook.com facebook

#AffariTuoi ‘convola a nozze’: tutti gli ospiti dello speciale di stasera In diretta dalle 20.35 su Rai 1 Affari Tuoi - Nella Buona e nella Cattiva Sorte. A giocare è una coppia prossima al matrimonio x.com