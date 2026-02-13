aew annuncia il ritorno a wembley per all in

L’AEW ha deciso di tornare a Wembley per l’evento All In nel 2025, dopo aver attraversato un periodo di ridimensionamento nel 2024. La compagnia ha ripreso a investire sulla scena internazionale, portando a Londra alcuni dei suoi combattenti più popolari. Questo ritorno segna una svolta importante, con la volontà di riaccendere l’interesse dei fan europei e rafforzare la propria presenza nel continente.

Nel 2024 la AEW ha attraversato una fase di contenimento, ma nel 2025 ha ritrovato slancio e consolidato una ripresa della programmazione e della visibilità. Per il 2026 la direzione punta a rimettere la compagnia sui binari del successo, con piani mirati a rafforzare la presenza internazionale e le opportunità di intrattenimento sportivo a livello globale. In questo contesto emerge una conferma attesa da tempo: All In Wembley tornerà a Londra, segnando un capitolo significativo della stagione. All In Wembley è previsto per il 30 agosto, e le vendite dei biglietti saranno lanciate tra 16 e 20 marzo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Tony Khan ha annunciato questa notte che l’evento AEW All In tornerà in Europa nel 2026, e si svolgerà nuovamente al Wembley Stadium di Londra, confermando il ritorno in un luogo simbolo per i fan di wrestling.

Tony Khan ha annunciato che l’evento AEW: All In tornerà al Wembley Stadium nel 2026, dopo aver saltato l’edizione del 2025 che si era svolta in Texas.

