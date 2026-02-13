Aeroporto Bucci | La Regione entrerà con la maggior quantità di quote possibili

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha annunciato che la Regione entrerà con la maggior quantità di quote possibili nell’assetto societario dell’aeroporto di Genova Cristoforo Colombo, per rafforzare il suo ruolo di stakeholder principale e assicurare un maggiore controllo sulle decisioni strategiche.

Le dichiarazioni del presidente della Regione Liguria durante l'inaugurazione della nuova azienda di trasporto aereo regionale Airidea La Regione entrerà nell’assetto societario dell’aeroporto di Genova Cristoforo Colombo. A confermarlo, venerdì mattina, è stato il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, a margine della presentazione di Airidea, nuova compagnia di trasporto aereo regionale con hub operativo presso lo scalo genovese. “Ci aspettiamo - ha detto Bucci - un aumento di capitale con soci che potrebbero essere pubblici o privati. La visione l'abbiamo, la strategia anche.🔗 Leggi su Genovatoday.it

