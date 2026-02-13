Adriano Celentano torna sui social | Potrei anche peggiorare ma non ve lo garantisco

Adriano Celentano torna sui social e avverte i suoi fan con un messaggio diretto: «Potrei anche peggiorare, ma non ve lo garantisco». A 88 anni appena compiuti, il cantautore ha condiviso un video che mostra le sue esibizioni all’Arena di Verona durante il festival Rock Economy del 2012, alternandolo a una foto recente che lo ritrae senza filtri, evidenziando il cambiamento nel tempo.

Le immagini del video sono quelle delle due serate-evento dell’8 e 9 ottobre 2012, che segnarono il ritorno dal vivo di Celentano dopo diciotto anni lontano dai palchi, trasformando quello che si era svolto all’Arena di Verona in uno degli eventi televisivi più seguiti dell’anno. Sul profilo @Celentanoinesistente i fan hanno subito manifestato il loro affetto: «Il nostro Re da sempre e per sempre», «Ti aspettiamo e ti vogliamo bene», «Grande Maestro, ti vogliamo a Sanremo come ospite d’onore! Sei unico». La musica di Adriano Celentano è stata ricordata anche nel recente evento di apertura dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, quando l’attrice Sabrina Impacciatore ha ballato sulle note di Prisencolinensinainciusol, brano sperimentale uscito nel 1973, costruito su una lingua inventata che ricorda l’inglese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it

