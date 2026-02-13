Adriano Celentano torna sui social | Potrei anche peggiorare… La foto a 87 anni

Adriano Celentano ha deciso di tornare sui social e ha scritto: “Potrei anche peggiorare...”. La sua foto, pubblicata ieri, mostra il cantante a 87 anni con un sorriso sornione. La scelta di condividere questo messaggio arriva pochi giorni prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2026, suscitando curiosità tra i fan.

A pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, il ritorno sui social di Adriano Celentano riaccende l'attenzione su uno degli artisti più iconici della musica italiana. Il "Molleggiato" è riapparso con un video che mette a confronto il passato e il presente, mostrando un'immagine attuale a 87 anni e accompagnando il tutto con una frase che è già diventata virale. Il video tra passato e presente. Nel filmato pubblicato online, Celentano alterna una sua foto recente a immagini tratte da Rock Economy, l'evento andato in scena all' Arena di Verona nell'ottobre 2012. Le sequenze live, sulle note di "Soli", riportano alla memoria le due serate dell'8 e 9 ottobre, che segnarono il suo ritorno sul palco dopo diciotto anni di assenza.