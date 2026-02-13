Adhd e disturbi del neurosviluppo

Il Centro ALAB ha individuato un aumento dei casi di ADHD, causato sia da fattori ambientali che genetici, e ora si impegna a offrire un supporto più efficace. Recentemente, ha introdotto tecniche innovative che coinvolgono anche le attività pratiche e il gioco, per aiutare bambini e ragazzi a gestire meglio i sintomi. Questo metodo si distingue dalla terapia tradizionale, puntando su approcci più dinamici e coinvolgenti.

In un panorama in cui i disturbi dell'attenzione e l'iperattività (ADHD) rappresentano sfide sempre più frequenti per le famiglie, il Centro ALAB si distingue per un approccio d'avanguardia che rompe gli schemi della terapia tradizionale. Abbiamo incontrato il team di esperte che, attraverso una sinergia unica tra psicologia, pedagogia e chinesiologia, sta trasformando il supporto ai più piccoli. L'ambiente è la prima cosa che colpisce: lontano dal "grigiore" clinico, la struttura è un'esplosione di colori e stimoli ludici progettati per infondere serenità. Ma dietro l'estetica c'è una scienza rigorosa.