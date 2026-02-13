Manna aveva annunciato un trasferimento imminente, ma ora smentisce tutto: “Non ha senso”. La notizia ha sorpreso molti tifosi, soprattutto perché il giocatore aveva già comunicato di essere pronto a cambiare squadra. Tuttavia, nelle ultime ore, Manna ha chiarito che non ci sono possibilità di trasferimento e che rimarrà nel suo attuale club. La decisione arriva in un momento cruciale del calciomercato invernale, che si è chiuso da quasi due settimane, spingendo le società a riconsiderare le proprie strategie per il resto della stagione.

Il calciomercato invernale è ormai terminato da quasi due settimane, con i vari club di Serie A che sono chiamati ad analizzare l’operato dell’ultimo mese. Le squadre in lotta per i piazzamenti più importanti della classifica del campionato hanno lavorato in maniera eterogenea, dagli zero acquisti dell’Inter ad un mercato piuttosto movimentato da parte del Napoli. Nelle ultime ore si era parlato del futuro del direttore sportivo Giovanni Manna, ma ogni voce sulla possibile separazione trovano la pronta smentita. Messa totale chiarezza sul futuro di Manna: le parole sulla situazione. Dopo aver iniziato la stagione da club campione d’Italia, il Napoli si è trovato di fronte ad un carico di impegni non indifferente che, combinato con gli innumerevoli infortuni dei membri della rosa, ha creato diverse grane a mister Antonio Conte e al suo staff. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Addio Manna, arriva la smentita: "Non ha alcun senso"

Nicolò Schira ha dichiarato che non ci sono segnali che Giovanni Manna possa passare alla Primavera, definendo la possibilità “non sensata”.

