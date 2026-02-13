Addio a Sante Cervellati | Imprenditore illuminato Comet era la sua famiglia

Sante Cervellati, noto imprenditore e figura di spicco nel settore, è morto ieri all’età di 78 anni nella sua casa di Bologna, dopo una lunga battaglia contro una malattia che aveva affrontato con grande coraggio e determinazione. La sua morte ha suscitato dolore tra colleghi e famiglie di lavoratori, che lo ricordano come un uomo che ha sempre messo al primo posto la sua azienda e le persone che ci lavoravano. Cervellati era alla guida del gruppo Comet, una delle aziende più importanti nel campo della distribuzione di elettronica, che negli ultimi decenni ha visto crescere grazie alla sua lungimiranza e alle scelte innovative. La

Imprenditore illuminato e lungimirante, ha guidato il gruppo con dedizione, portandola a diventare un punto di riferimento del settore. Oggi, insieme ai nostro soci, proseguiamo con forza e costanza nella strada da lui tracciata, ispirandosi con orgoglio al suo insegnamento e al suo spirito imprenditoriale". Così Davide e Marco Cervellati ricordano il loro papà, Sante Cervellati, scomparso ieri all’età di 88 anni, e fondatore, insieme a Giancarlo Orbellanti (morto nel 2007) del Gruppo Comet, che ha portato a essere leader nel comparto tecnologia, materiale elettrico e illumintecnica, con 130 negozi in 12 regioni italiane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Sante Cervellati: "Imprenditore illuminato. Comet era la sua famiglia" Addio a Sante Cervellati, fondatore di Comet È morto ieri a 88 anni Sante Cervellati, il fondatore di Comet. Sante Cervellati, pioniere del commercio di elettronica, è scomparso: la storia di Comet e del made in Italy. Sante Cervellati, pioniere del commercio di elettronica e fondatore di Comet, è morto all’età di 85 anni nella sua casa di Bologna, a causa di un infarto improvviso. Contenuti correlati Argomenti discussi: Addio a Sante Cervellati, fondatore di Comet; Addio a Sante Cervellati: Imprenditore illuminato. Comet era la sua famiglia; Addio a Sante Cervellati fondatore di Comet. Addio a Sante Cervellati, fondatore di CometAveva 88 anni. Creò il gruppo di elettrodomestici insieme al socio Giancarlo Orbellanti. Il cordoglio di Giancarlo Tonelli (Ascom): Una figura di riferimento ... msn.com È morto l’imprenditore Sante Cervellati: da un piccolo negozio creò la catena di elettrodomestici CometEra nato in provincia di Bologna ed era stato nominato Cavaliere della Repubblica: partito da un negozietto aveva costruito il gruppo dal 1967 insieme al socio Giancarlo Orbellanti, vittima di un omic ... msn.com I fratelli Cervellati: la corsa spezzata di Calcara Coloni a Calcara e promesse del ciclismo, Irnerio e Idro unirono la passione sportiva all'impegno civile. Nel luglio 1944 entrarono nella 7ª Brigata Garibaldi GAP, lottando contro l'occupazione nazifascista. Arrest - facebook.com facebook