Addio a Ghilardi: passione, eleganza e amore per lo sport. Il geometra, insegnante e giornalista sportivo esperto di basket si è spento ieri, lasciando un vuoto tra amici, colleghi e appassionati. I funerali si terranno oggi a Loreto, dove Ghilardi aveva radicato la sua vita e il suo cuore, ricordato per il suo modo di raccontare il basket con entusiasmo e umanità.

IL LUTTO. Geometra ma anche insegnante e giornalista sportivo esperto di basket. I funerali a Loreto. Geometra per oltre mezzo secolo iscritto all'albo professionale, insegnante di disegno ed educazione fisica, giornalista sportivo esperto di basket e allenatore di diverse società della pallacanestro orobica. Sempre, però, con la famiglia al primo posto: la moglie Brigida, i figli Alberto, Massimo e Paola e gli adorati nipoti Davide, Amelia, Adele, Aurelia, Mario e Giorgio. Roberto Ghilardi, 88 anni, residente in città, si è spento martedì 10 febbraio. La partecipazione ai funerali celebrati il 12 febbraio nella chiesa parrocchiale di Loreto ha confermato la profonda stima di cui era circondato.