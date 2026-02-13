Adamant ha annunciato una nuova partnership con il centro commerciale

Nuova partnership tra Ferrara Basket e il centro commerciale " Il Castello ". L’obiettivo è quello di promuovere sport, formazione e inclusione e di rendere ancora più facile e fruibile l’accesso alle partite casalinghe dei biancazzurri. A partire da oggi, e per ogni venerdì antecedente alle gare in casa dell’Adamant (dalle 17 alle 19), nella galleria del centro commerciale sarà presente una postazione di biglietteria: previste riduzioni e scontistiche per gli iscritti a #TheCastellaner, la community online de "Il Castello". Oggi pomeriggio sarà possibile quindi già acquistare i biglietti per la gara di mercoledì 18 febbraio contro la Virtus Roma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Adamant, partnership col ’Castello’. A fine mese lavori alla gradinata

