Acquisti a rate online attenzione ai rischi

Negli ultimi mesi, l’aumento degli acquisti a rate online ha portato molti consumatori a indebitarsi più facilmente, spinti dalla voglia di comprare senza pagare tutto subito. Questa tendenza si spiega con la crescente diffusione di piattaforme che offrono questa possibilità, spesso senza informare chiaramente sui rischi. Un esempio concreto è il numero di richieste di finanziamento che è raddoppiato rispetto allo scorso anno, soprattutto tra i giovani che cercano di acquistare smartphone e abbigliamento di marca.

La crescita degli acquisti a rate online tra comodità e consapevolezza Gli acquisti a rate online rappresentano oggi una delle formule di pagamento più utilizzate nel commercio elettronico. Con pochi passaggi è possibile suddividere l'importo di un prodotto in più tranche, spesso promosse come "senza interessi" e integrate direttamente nel momento del checkout. Una soluzione che viene percepita come pratica e immediata, ma che in realtà configura una vera e propria forma di credito. A sottolinearlo è Fabio De Rienzo, imprenditore digitale napoletano ed esperto di e-commerce, founder di Materassimemory.