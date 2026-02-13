Acli e Barco per un posto al sole Due quartieri si sfidano in Terza Entrambe inseguono la lepre Berra

Le Acli e il Barco si sfidano per un posto al sole nel girone ferrarese di Terza Categoria, dopo aver riacceso la passione nei loro quartieri. Entrambe inseguono la lepre Berra, che guida la classifica, e domenica si affrontano nel big match che potrebbe decidere le sorti di questa fase del campionato. Queste due squadre, storiche e simbolo dei quartieri, stanno vivendo una seconda giovinezza e domenica si ritroveranno una contro l’altra in un confronto che promette emozioni e tensione.

Nel girone ferrarese di Terza Categoria ci sono due squadre di quartiere, storiche e rappresentative, che stanno vivendo una seconda giovinezza e che domenica si ritroveranno una contro l'altra nel big match di giornata. Curiosità: entrambe sono nate nel 1963, ed il colore rosso le accomuna. Acli San Luca San Giorgio e Barco (foto Mazzini), maltempo permettendo, saranno di fronte al campo sportivo di via del Campo, intitolato al compianto patron rossoblù Alfredo Corallini, domenica pomeriggio alle 14.30, in quella che è a tutti gli effetti una sfida di altissima classifica. Il sorprendente e rivoluzionato Barco del nuovo corso, con un presidente ed un allenatore di 28 anni appena, occupa al momento la terza piazza a -4 dalla capolista Berra, grazie ad un ruolino di marcia fatto di 12 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte; due punti sotto, ma con una gara in meno, l'Acli punta al sorpasso domenica per sognare l'immediato ritorno in Seconda dopo l'amara retrocessione dello scorso anno.