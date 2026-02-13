Achille Lauro collaborazione d’eccezione in 4U EP di Capo Plaza | le canzoni

Achille Lauro ha collaborato con Capo Plaza per il nuovo EP 4U, creando grande fermento tra i fan. La scelta di uscire il giorno prima di San Valentino rende questa uscita ancora più speciale, sottolineando un legame tra musica e momenti di festa. Nel progetto, Lauro porta il suo stile unico, arricchendo le canzoni con la sua presenza carismatica e innovativa. I brani promettono di essere tra i più ascoltati della stagione, confermando la forte sintonia tra i due artisti.

Capo Plaza ha scelto il giorno prima di San Valentino per regalare al suo pubblico 4U EP, progetto nuovo di zecca che vanta la collaborazione d’eccezione con Achille Lauro. I due artisti si incontrano per la prima volta nel brano + a Nulla, dando vita a un dialogo tra anime inquiete che cercano la salvezza nell’amore. Un mix di stile e sentimento. Vederli insieme è un bel colpo di scena per i fan dei due artisti. Da una parte il rapper Capo Plaza, pseudonimo di Luca D’Orso, che con questo EP mette a nudo il suo lato più fragile e riflessivo, e dall’altra Achille Lauro, il “dandy” della musica italiana che trasforma ogni nota in poesia metropolitana e che presto vedremo come co-conduttore sul palco di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

Approfondimenti su achille lauro

Capo Plaza torna con un nuovo progetto: 4U EP è disponibile in preorder da oggi.

Capo Plaza ha svelato la tracklist del suo nuovo EP 4U attraverso un’installazione di ghiaccio e musica a Milano, creando un effetto visivo che ha lasciato senza parole i passanti.

Ultime notizie su achille lauro

