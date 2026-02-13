Acerbi saluta l’Inter a zero | la destinazione è davvero sorprendente | CM

Francesco Acerbi lascia l’Inter a parametro zero, e la sua prossima squadra sorprende molti appassionati di calcio. Il difensore italiano, che ha concluso il suo contratto con i nerazzurri, sembra pronto a intraprendere una nuova avventura in un club internazionale. Secondo le ultime voci di mercato, Acerbi potrebbe approdare in una squadra che punta a rafforzare la propria linea difensiva e che ha già manifestato interesse per il suo talento. La scelta del giocatore ha sorpreso gli osservatori, considerando la sua lunga carriera in Italia e il suo ruolo di leader in campo.

Aggiornamenti importantissimi sul futuro di Francesco Acerbi: ecco dove potrebbe andare a giocare il centrale nerazzurro. Nell'ultimo periodo ha perso diverse posizioni nelle gerarchie di Chivu ed è stato impiegato davvero poco. Adesso, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, appare quasi scontato l'addio di Francesco Acerbi all' Inter al termine della stagione in corso. Simone Inzaghi (Ansa Foto) – Calciomercato.it Il centrale di Vizzolo Predabissi classe '88 vanta diversi estimatori in giro in Italia e altrove, ma l'ultima indiscrezione è a dir poco sorprendente: secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di 'Calciomercato.