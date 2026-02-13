Modena, 13 febbraio 2026 – Un 23enne è stato fermato dalla polizia dopo aver accoltellato un uomo di 37 anni in zona Tempio lunedì scorso, durante una lite scaturita da un motivo ancora da chiarire.

Modena, 13 febbraio 2026 – C’è un fermo a Modena per il tentato omicidio di un rumeno di 37 anni accoltellato in zona Tempio lunedì scorso. Si tratta di un 23enne italiano indagato da ieri sera per tentato omicidio aggravato: l’aggressione è da inserirsi nell’ambito dello spaccio di stupefacenti: il 37enne è stato colpito con un’arma da punta e taglio sul fianco sinistro e trasportato per questo con urgenza all’ospedale di Baggiovara dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. A farlo sapere in una nota stampa la procura della città emiliana. Il provvedimento di fermo è scaturito a seguito delle indagini della squadra mobile della questura di Modena e della Polfer di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accoltellato in zona Tempio, fermato un 23enne

