Accoltellamento accanto al Tempio fermato un 23enne in fuga sul treno

È durata poche ore la fuga di Luca Bianchi, 23enne fermato questa mattina sul treno alla stazione di Milano Centrale, dopo aver accoltellato un uomo durante una lite notturna nei pressi del Tempio di San Giovanni.

Il giovane italiano è stato indiviuato come presunto responsabile del tentato omicidio di lunedì sera. Incastrato dalle telecamere mentre fuggiva e riconosciuto da un testimone È durata poche ore la fuga del presunto responsabile dell'accoltellamento avvenuto la notte ta il 9 e il 10 febbraio nella zona Tempio. La Procura della Repubblica di Modena ha disposto il fermo di un cittadino italiano di 23 anni, gravemente indiziato di tentato omicidio aggravato ai danni di un 37enne rumeno, finito in ospedale in pericolo di vita. L'aggressione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, è scaturita da contrasti legati al mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Modenatoday.it

