Acai | le scelte urbanistiche della giunta Spagnuolo penalizzano Atripalda

Le scelte incomprensibili dell’amministrazione comunale di Atripalda danneggiano ancora una volta la comunità locale. Questa volta, il motivo è legato alle recenti decisioni urbanistiche della giunta Spagnuolo, che hanno portato alla cancellazione di aree verdi e hanno favorito la costruzione di nuovi insediamenti senza adeguate infrastrutture, creando così tensioni tra residenti e imprenditori. Un dettaglio che fa discutere è il silenzio assordante della maggioranza sulle conseguenze a lungo termine di queste scelte.

"Le scelte incomprensibili dell'amministrazione comunale di Atripalda danneggiano ancora una volta la comunità locale. È da diversi mesi che stiamo purtroppo constatando che l'introduzione nel Puc di nuove aree edificabili in zone rurali ha provocato l'ingiunzione di salate cartelle Imu a tanti ignari cittadini, che devono pagare cifre spropositate senza comprenderne la ragione, casomai gravate anche da sanzioni".Così il presidente nazionale dell'associazione Acai onlus, l'irpino Giovanni Ardolino. "All'incirca un anno fa – ha continuato il dirigente dell'organizzazione di tutela degli inquilini e dei consumatori – l'esecutivo guidato dal sindaco Paolo Spagnuolo ha effettuato queste modifiche al Piano urbanistico comunale, che non trovano alcuna giustificazione plausibile.