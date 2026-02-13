abbiate fede brignone

L’atleta azzurra Federica Brignone, nota per la sua determinazione, ha deciso di mettere in discussione il suo programma di stagione dopo aver subito un infortunio alla schiena durante un allenamento a Cortina d’Ampezzo, motivo che ha sorpreso gli addetti ai lavori e ha acceso l’attenzione sulle sue condizioni di salute.

Abbiate Fede. Sempre. “Do you believe in miracles?”. Con questa frase diventata storica, il telecronista americaò l’incredibile vittoria dei dilettanti statunitensi dell’hockey sui colossi sovietici alla Olimpiade di Lake Placid. Era il 1980. Credete nei miracoli? Adesso io sì. Perché ieri alle Tofane ho assistito ad una delle imprese più grandi (e commoventi) cui il destino mi abbia offerto l’occasione di essere testimone. Federica Brignone ha vinto davvero l’oro olimpico nel SuperG. Non era un sogno, non è un sogno. A poco più di un anno dal terrificante incidente che sembrava averne distrutto la carriera, con appena una manciata di gare alle spalle, nel tumulto di un recupero reputato impossibile dai più. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Federica Brignone torna in gruppo in Val di Fassa, segnando un passo importante nel suo percorso verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

