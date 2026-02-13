A1 Salerno | Giovane incinta ha un testacoda soccorso e trasporto urgente in ospedale Traffico rallentato

Giovane incinta coinvolta in un testacoda sull’A1 a Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, ha causato rallentamenti nel traffico giovedì 12 febbraio 2026. L’incidente si è verificato dopo che l’auto sulla corsia di sorpasso ha sbandato, perdendo il controllo e girandosi di fianco. La donna è stata prontamente soccorsa dai mezzi di emergenza e trasportata d’urgenza in ospedale, mentre le autorità hanno chiuso temporaneamente una corsia per consentire le operazioni di soccorso. Tra i passanti si è diffusa

Spavento sull'A1 a Vietri: Giovane Incinta Soccorsa Dopo un Testacoda. Un incidente ha destato preoccupazione giovedì 12 febbraio 2026 sull'autostrada A1, all'altezza di Vietri sul Mare, in provincia di Salerno. Una giovane donna di quattro mesi di gravidanza ha perso il controllo della sua Lancia Y, terminando in testacoda. Fortunatamente, l'incidente non ha causato lesioni gravi alla conducente, che è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale per accertamenti. Dinamica dell'Incidente e Intervento dei Soccorsi. L'allerta è scattata intorno alle ore 12:00, quando la centrale operativa ha ricevuto segnalazioni di un veicolo in difficoltà lungo la carreggiata in direzione Salerno, immediatamente dopo l'uscita di Vietri sul Mare.