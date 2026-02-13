A volte si rispetta di più il concetto di matrimonio tralasciando stessi Il telefono è il terzo incomodo in una coppia | così Raoul Bova sull’amore

Raoul Bova ha dichiarato che “A volte si rispetta di più il concetto di matrimonio, tralasciando stessi”, commentando le difficoltà nelle relazioni di coppia, mentre promuove il suo nuovo film “Amici Comuni”, diretto da Marco Castaldi, che arriverà in esclusiva su Paramount+ dal 13 febbraio.

Raoul Bova, Francesca Inaudi, Beatrice Arnera e Luca Vecchi sono i protagonisti di “Amici Comuni “, il film diretto da Marco Castaldi in arrivo in esclusiva in Italia su Paramount+ dal 13 febbraio. Quattro personaggi, tre amici e due coppie, messi di fronte alla più misteriosa e universale delle domande: che cos’è l’amore? Marco e Giulia sono sposati da diversi anni e ricevono la notizia del matrimonio imminente della loro amica Veronica con Claudio, un ragazzo conosciuto solo pochi mesi prima. La notizia innesca una spirale emotiva che coinvolge entrambe le coppie e le costringe a confrontarsi con i propri veri bisogni, con desideri mai dichiarati e con ferite rimaste aperte nel tempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Raoul Bova apre il suo intervento parlando di come il telefono possa creare tensione tra le coppie.

