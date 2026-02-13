A Riccione esito positivo per la telefonata zero di Alert System | oltre il 61% ha risposto alla simulazione

A Riccione, oltre il 61% dei cittadini ha risposto alla “telefonata zero” del servizio Alert System durante la simulazione di sabato alle 12,30, una prova organizzata per verificare l’efficacia delle comunicazioni in situazioni di emergenza.

La simulazione avviata sabato scorso ha raggiunto 1.860 utenti registrati ma l’obiettivo è raggiungere più cittadini possibile Alla data odierna risultano registrati al servizio 1.981 cittadini di Riccione di cui 291 tramite app, 354 attraverso il sito web mentre 1.336 sono numeri di rete fissa presenti nei registri pubblici. Numeri che risultano in crescita giorno dopo giorno. Sabato scorso i contatti raggiunti sono stati 1.860: di questi il 61,88 per cento ha risposto alla chiamata. Nel dettaglio, i numeri contattati erano così suddivisi: 243 utenti registrati tramite app, 280 tramite sito web e 1.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su alert system

Il Comune di Coriano sta registrando una crescente adesione al servizio di allerta chiamato Alert System.

Ultime notizie su alert system

Argomenti discussi: Riccione. Sotto l’effetto di cannabinoidi rifiuta di sottoporsi al test, 42enne salvato dalla Corte Costituzionale; Cronaca. Riccione, rifiuta il test antidroga: 42enne pesarese assolto grazie alla Consulta.

A Riccione esito positivo per la telefonata zero di Alert System: oltre il 61% ha risposto alla simulazioneEsito positivo per la telefonata zero del servizio Alert System, la simulazione andata in scena sabato 7 febbraio alle ore 12:30 e rivolta ai cittadini dei ... chiamamicitta.it

Comune di Rimini. . Alert System è un servizio gratuito di comunicazione tra il Comune e i cittadini, attivo su smartphone, App e telefono fisso. L’iscrizione è semplice e veloce: collegati al sito https://registrazione.alertsystem.it/rimini oppure scarica grat - facebook.com facebook