A Pordenone eseguiti i primi interventi mini-invasivi per chiudere un difetto cardiaco congenito

A Pordenone, la Cardiologia dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) ha completato con successo i primi interventi mini-invasivi per chiudere un difetto interatriale (DIA), una malformazione congenita del cuore, utilizzando tecniche percutanee che evitano l’apertura del torace.

Le procedure sono state svolte all’interno della Cardiologia Interventistica da un’équipe multidisciplinare composta da cardiologi, anestesisti, ecocardiografisti, infermieri e tecnici di radiologia. Si tratta di un passo importante per lo sviluppo della cardiologia interventistica e strutturale dell’azienda sanitaria. “La chiusura percutanea del difetto interatriale – spiega la direttrice della Cardiologia, dottoressa Daniela Pavan – è stata effettuata su due pazienti selezionati dopo un accurato percorso diagnostico. In entrambi i casi l’intervento è andato bene, con decorso regolare e senza complicanze”.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Approfondimenti su pordenone eseguiti

A Lodi, l’Ospedale Maggiore si distingue per l’innovazione in urologia, grazie a interventi mini invasivi.

Ultime notizie su pordenone eseguiti

Argomenti discussi: Spaccio di hashish e furti in abitazione: 24enne finisce ai domicilari; Pordenone, spaccio al parco e furti in casa: 24enne condannato a un anno ai domiciliari; Finto parroco ruba i soldi ai fedeli, le richieste per spese mediche e disguidi bancari: scoperta la truffa delle chat; Finto idraulico condannato per furto dopo le segnalazioni da tutto il Veneto: Basta, è tutto falso, ora che ho cambiato lavoro me ne vado.

Spaccio al parco e furti in abitazione tra Pordenone e Fontanafredda: eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 24enne. Un anno di reclusione da scontare ai domiciliari dopo due condanne definitive per droga e colpi in casa #Pordenone #Cron - facebook.com facebook