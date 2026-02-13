A New York ora c'è un bar dove si può uscire a cena con un chatbot per flirtare o fare amicizia | come funziona

A New York, in un bar temporaneo nel quartiere di Williamsburg, i clienti possono ora uscire a cena con un chatbot realizzato con intelligenza artificiale, un’esperienza che mescola tecnologia e socialità in modo innovativo.

A New York ha aperto i battenti un locale pop up dove i clienti possono cenare con un partner realizzato con l'intelligenza artificiale. Secondo i responsabili dell'iniziativa, eventi simili rappresentano il futuro delle relazioni e aiutano le persone a lasciarsi alle spalle i pregiudizi nei confronti di chi desidera rapportarsi in modo più profondo con l'IA.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su new york

Aryna Sabalenka ha condiviso una regola chiara per le uscite a cena con un uomo: se non la rispetta, non ci sarà una seconda occasione.

Ultime notizie su new york

Argomenti discussi: Cosa fare a New York durante i mondiali di calcio 2026: la guida; Ho guardato le sfilate di New York e queste sono le tendenze che vogliamo indossare già ora; Il petrolio in calo a New York a 63,27 dollari; Nyc torna ragazzina con il sindaco millennial.

Il Ceo Brian Thompson ucciso a New York: Mangione ora accusato dell’omicidio, caccia all’uomo finitaIl 9 dicembre era stato fermato in Pennsylvania per accuse legate al possesso di armi da fuoco. Ma ora per Luigi Mangione è stata formalizzata l’incriminazione per l’omicidio del Ceo di ... ilfattoquotidiano.it

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, turista italiano evade dopo sequestro e torture a New York (24 maggio 2025)Ultime notizie: turista italiano evade da sequestro a New York dopo settimane di torture, arrestato l’ex socio e indagini su transizioni di criptovalute Ultime di notizie da New York: un uomo italiano ... ilsussidiario.net

Il mio viaggio a New York - facebook.com facebook

New York Fashion Week Autunno-Inverno 2026/27, le borse più belle x.com