A Milano nasce Cliorama lo spazio dove Renault celebra la sua Clio

Milano apre oggi Cliorama, uno spazio temporaneo nel cuore della città dedicato alla Renault Clio, creato per festeggiare i suoi oltre trentacinque anni di successi. La mostra, allestita in una vecchia officina ristrutturata in via Tortona, mette in mostra modelli storici e pezzi unici, attirando appassionati e curiosi affascinati dalla lunga evoluzione della vettura. È il primo evento del genere che combina esposizione e installazioni interattive, invitando i visitatori a rivivere la storia della piccola auto che ha fatto la storia di Milano.

Milano ama le icone. Le riconosce, le adotta, le trasforma in riferimenti riconoscibili nel tempo. È in questo dialogo silenzioso tra città e simboli che nasce Cliorama, il progetto con cui Renault ha deciso di celebrare oltre trentacinque anni di Renault Clio. Non una semplice installazione, ma un racconto immersivo che per due mesi trasforma rnlt, il flagship store del brand nel cuore di Brera, in uno spazio da vivere. Clio, del resto, non è solo un modello di successo, ma l’auto francese più venduta di sempre: 17 milioni di unità nel mondo, quasi 2 milioni in Italia. Numeri che certificano un primato, ma soprattutto una storia condivisa, entrata nel quotidiano di milioni di persone. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - A Milano nasce Cliorama, lo spazio dove Renault celebra la sua Clio Approfondimenti su milano nasce Cliorama, Milano diventa il palcoscenico della storia di Renault Clio #Milano- Cliorama || A Milano, la città si trasforma nel palcoscenico di una storia speciale: quella della Renault Clio. Cliorama accende Milano: Renault mette Clio in scena tra heritage, musica e full hybrid Milano si accende con l’evento di Cliorama, che ha portato in città la nuova Clio tra musica, stile retrò e tecnologia full hybrid. Ultime notizie su milano nasce Argomenti discussi: Renault Clio diventa esperienza: a Milano nasce Cliorama; CLIORAMA: QUANDO MILANO INCONTRA CLIO, NASCE UNA STORIA D'AMORE SENZA TEMPO; Cliorama trasforma Milano:. Renault Clio diventa esperienza da viver; Renault, a Milano apre Cliorama: i 35 anni della Clio (e la nuova serie) diventano un'esperienza immersiva | Quattroruote.it. Renault Clio diventa esperienza: a Milano nasce ClioramaA Milano Renault celebra oltre 35 anni di Clio con Cliorama: un’esperienza immersiva tra musica, design e memoria collettiva. affaritaliani.it Renault Clio in mostra a Milano: la storia del modello raccontata a ClioramaA Milano Cliorama ripercorre oltre 35 anni di Renault Clio tra immagini, musica, che raccontano l’evoluzione di un’icona dell’auto. newsauto.it A #Milano nasce la Biblioteca dello Sport Gianni Mura: quattro giorni per raccontare lo #sport come come linguaggio culturale e sociale. Dal 25 al 28 febbraio incontri, spettacoli e riflessioni all’Isola: un ponte ideale tra #Olimpiadi e #Paralimpiadi nel segno Gi - facebook.com facebook La Romagna Faentina conquista la BIT di Milano: nasce “Around Faenza”, il nuovo volto digitale del territorio x.com