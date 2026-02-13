A Knight of the Seven Kingdoms | c' è un clamoroso errore nell' episodio più apprezzato

A quanto pare, l'ultimo episodio della serie HBO Max, uno dei più apprezzati della stagione, avrebbe tagliato un dialogo fondamentale per i personaggi e la loro storia e i fan l'hanno notato subito A Knight of the Seven Kingdoms si sta confermando un enorme successo per HBO. Lo spin-off prequel di Game of Thrones sta ricevendo ampi consensi sia da parte della critica che dei fan, con molti che definiscono l'ultimo episodio il migliore della serie finora. Guidata dal showrunner Ira Parker, la serie è stata elogiata per aver rispettato fedelmente il lavoro originale di George R.R. Martin. Tuttavia, in un recente botta e risposta, Parker ha ammesso di aver commesso un errore nel portare la storia sullo schermo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

In occasione dell'episodio 6 di Heated Rivalry, François Arnaud, interprete di Scott Hunter, ha svelato un errore di continuità nella trama del suo personaggio.

HBO ha deciso di anticipare l'uscita dell'episodio 4 di *A Knight of the Seven Kingdoms*.

