A Gaza il pallone torna a rotolare quattro squadre si sono affrontate nel quartiere Tal al-Hawa

A Gaza, il calcio riprende vita dopo più di due anni di inattività, a causa della crisi e del conflitto che l’ONU definisce genocidio. Nel quartiere Tal al-Hawa, quattro squadre si sono sfidate in un torneo che ha portato un po’ di speranza tra le macerie. Le partite hanno attirato molti spettatori, desiderosi di vedere di nuovo il pallone rotolare e di sentire il rumore delle grida di gioia. Questa iniziativa rappresenta un segnale di resilienza e di voglia di normalità per una comunità duramente colpita.

Il calcio torna a Gaza. È stato disputato il primo torneo di calcio nel territorio da oltre due anni, soggetto a quella che l'Onu definisce genocidio. Quattro squadre si sono affrontate nel quartiere Tal al-Hawa, nella città di Gaza. Per questo torneo, la Federazione calcistica palestinese è riuscita a sgomberare le macerie di un muro crollato su un piccolo campo. Lo riporta So Foot. Ha dichiarato uno dei giocatori, Youssef Jendiya: "Al mattino, la gente cerca acqua, cibo, pane. La vita è un po' difficile. Ma resta un momento nella giornata in cui si può venire a giocare a calcio e provare un po' della gioia che si ha dentro di sé.