A Corigliano d’Otranto Ti racconto un album! e festa di carnevale

Sabato 14 e domenica 15 febbraio, Corigliano d’Otranto ospita due eventi musicali al Laboratorio Urbano Giovanile, che attirano molti giovani e famiglie della zona. Durante il fine settimana, il locale si trasforma in un luogo accogliente con divani, luci soffuse e un aperitivo per creare un’atmosfera rilassata. La rassegna comprende “Ti racconto un album!” e “Forrò Navigante”, che portano musica e divertimento nel centro del paese. La scelta di allestire gli spazi con attenzione rende più piacevoli le serate dedicate alla musica dal vivo.

CORIGLIANO D’OTRANTO - Sabato 14 e domenica 15 febbraio doppio appuntamento musicale con Ti racconto un album! e Forrò Navigante nei rinnovati e accoglienti spazi del Laboratorio Urbano Giovanile di Corigliano d’Otranto, tra comodi divani, luci soffuse, un aperitivo e del buon bere. Sabato alle 20:30 con Massimo Donno e Mino De Santis prenderà il via la rassegna “Ti racconto un album!”, un ciclo di sei appuntamenti d'autrice e d'autore pensati per ascoltare la musica da vicino, con calma, come a casa. Protagonisti saranno artiste e artisti della scena culturale salentina e nazionale, chiamati a raccontare il proprio album del cuore: un disco amato, un riferimento imprescindibile, una tappa decisiva della propria formazione culturale, artistica e umana.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Bazart torna a Corigliano d’Otranto con una festa-mercato dedicata alla creatività pugliese.

Cena spettacolo per San Valentino e il Carnevale per i più piccoli al CastelloCORIGLIANO D’OTRANTO - Una cena spettacolo dedicata all’amore che nasce all’improvviso, cambia forma, fa ridere, emoziona e a volte inciampa: sabato 14 febbraio (ore 21:00 | info e prenotazioni tavoli ... lecceprima.it

Il Carnevale torna a colorare le strade di Corigliano d’Otranto. Martedì 17 febbraio il centro del paese si anima con la sfilata dei gruppi mascherati, un momento di festa condivisa che unisce creatività, musica e voglia di stare insieme. Maschere, costumi e fanta - facebook.com facebook