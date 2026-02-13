A che punto è la rete delle Case della Comunità a Bari e provincia Il grande problema del personale che non c' è

A Bari e nella provincia, la rete delle Case della Comunità resta ancora in gran parte ferma, a causa della mancanza di personale qualificato. Nonostante i oltre 177 milioni di euro del PNRR assegnati alla Puglia per realizzare questi presidi di assistenza di prossimità, le assunzioni non decollano e le strutture non riescono a partire come previsto. In alcuni casi, le aperture sono state rimandate perché non ci sono medici e operatori sufficienti a garantire i servizi.

La Corte dei Conti ha già acceso sui presunti ritardi. Decaro e la sua task force promettono un'accelerata, ma mancano medici e infermieri per attivare 121 strutture entro giugno 2026 Sul piatto, ci sono gli oltre 177 milioni di euro del Pnrr assegnati alla Puglia per la realizzazione della rete di Case della comunità, presidi di assistenza sanitaria di prossimità, con la funzione di facilitare l’accesso dei cittadini alle cure. All’orizzonte, la scadenza imposta dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, fissata a giugno 2026. Una deadline sempre più vicina, che impone una marcia serrata per rallentamenti che possano far saltare il raggiungimento dell’obiettivo.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su case punto

Il personale di una cooperativa operante all’interno dell’Asl Toscana Sud Est, in provincia di Arezzo, ha indetto uno sciopero.

Lunedì 19 gennaio si terrà l’inaugurazione delle prime “Case della Comunità” nella provincia, a Mirabella Imbaccale e Grammichele.

Ultime notizie su case punto

Argomenti discussi: A che punto è la notte? (13.02.2026); Giornata mondiale contro il cancro: a che punto è l’Italia rispetto al resto d’Europa?; Annunci e ambizioni, luci e ombre: a che punto è il piano Mattei?; A che punto è il cantiere della Busan Opera House?.

A che punto siamo con l’adozione dell’Ai nelle scuole e università d’EuropaL’Italia avvia sperimentazioni e accordi con Microsoft, Google e OpenAI per l’uso responsabile dell’AI in educazione. Il confronto con Spagna, Grecia e Lituania ... ilsole24ore.com

A che punto è l’ambizioso progetto del ComoSe solo la rovesciata di Nico Paz fosse entrata in porta, al minuto 39 di Como-Sassuolo, la sera di venerdì 28 novembre 2025, allo stadio Sinigaglia, una candidatura al Puskás Award non gliel’avrebbe ... esquire.com

Le nostre case vacanze in Sicilia, Scoglitti, Baia Dorica, sono il punto di partenza più adatto per goderti la tua estate!! CIR: 19088012C249870 CIN: IT088012C2MBH59QSY Ma queste Casette perché sono così speciali Troverai: Una camera matrim - facebook.com facebook