Lo speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà trasmesso in diretta alle ore 12:30 su Rai 2, con gli italiani in gara pronti a conquistare medaglie.

Si assegneranno ancora medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quel che concerne il programma di gare dello speed skating: domani, sabato 14 febbraio, sarà messo in palio il titolo dei 500 metri maschili, inoltre si disputerà il primo turno del team pursuit femminile. L’ Italia schiererà al via un solo rappresentante, Jeffrey Rosanelli, che sarà impegnato nei 500 metri maschili, mentre le azzurre non sono riuscite a qualificare ai Giochi il team pursuit femminile, unica specialità che non vedrà in gara il Paese ospitante. Per le gare di domani dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 o Rai Sport HD (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 o 2 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora lo speed skating domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 14 febbraio, italiani in gara, streaming

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si aprono le gare di speed skating.

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina si corre lo speed skating sui 5000 metri maschili.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: combinata a squadre maschile, programma, streaming; Cerimonia di Apertura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; A che ora lo sci alpino domani in tv, superG femminile Olimpiadi 2026: programma e streaming; A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: superG maschile, programma, streaming.

A che ora lo sci alpino domani in tv, superG femminile Olimpiadi 2026: programma e streamingIl programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 prosegue con il superG femminile. L'appuntamento è domani, giovedì 12 ... oasport.it

A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: prove discesa maschile e femminile, programma, streamingGiovedì 5 febbraio, tra la Stelvio di Bormio e l'Olympia delle Tofane a Cortina d'Ampezzo la curiosità sarà tanta. Ufficialmente le Olimpiadi Invernali di ... oasport.it

ITALIA-MONDO| La campionessa italiana vince anche la gara dei 5000 metri di speed skating: secondo oro per la "mamma volante" alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e quindicesima medaglia per la Nazionale - facebook.com facebook

#Olimpiadi, impresa #Lollobrigida: oro anche nei 5000 metri speed skating Dopo la vittoria nei 3000 metri speed skating, Francesca #Lollobrigida si ripete e conquista l’oro anche nei 5000 metri. x.com