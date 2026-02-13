Alle 10.30, su Rai 2, lo skeleton femminile torna in pista sulla Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo, dove le atlete italiane cercano di conquistare una medaglia olimpica nelle ultime due run dei Giochi di Pechino 2026.

Nuova giornata di skeleton sulla Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo. Dopo le medaglie olimpiche che verranno assegnate oggi al maschile, domani sarà la volta delle donne disputare le due run decisive per il podio. Ricordiamo che in gara (inizierà oggi con le prime due discese) ci sono due italiane che proveranno a giocarsi piazzamenti importanti: si tratta di Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli, entrambe a caccia almeno di una top-10. Le favorite per il successo sono altre: dalla tedesca Jacqueline Pfeifer, passando per l’austriaca Janine Flock, fino ad arrivare alla belga Kim Meylemans. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora lo skeleton domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 14 febbraio, streaming, italiani in gara

Approfondimenti su olimpiadi skeleton

Lo speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà trasmesso in diretta alle ore 12:30 su Rai 2, con gli italiani in gara pronti a conquistare medaglie.

Alle ore 15:00, in diretta streaming, il freestyle maschile aprirà la giornata di gare delle Olimpiadi 2026, con gli italiani Matteo Bianchi e Luca Rossi pronti a sfidarsi sulla neve di Livigno, dove le condizioni climatiche hanno costretto gli organizzatori a modificare leggermente il percorso rispetto alle prove precedenti.

Ultime notizie su olimpiadi skeleton

Argomenti discussi: A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: combinata a squadre maschile, programma, streaming; Cerimonia di Apertura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; A che ora lo sci alpino domani in tv, superG femminile Olimpiadi 2026: programma e streaming; A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: superG maschile, programma, streaming.

A che ora lo sci alpino domani in tv, superG femminile Olimpiadi 2026: programma e streamingIl programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 prosegue con il superG femminile. L'appuntamento è domani, giovedì 12 ... oasport.it

A che ora lo speed skating domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 12 febbraio, italiani in gara, streamingAlle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 proseguirà anche il programma di gare dello speed skating: ai Giochi torneranno ad essere protagoniste le ... oasport.it

Vladyslav Heraskevych, 27 anni, è il corridore di skeleton ucraino, escluso alle Olimpiadi per avere insistito nel voler indossare il casco con i volti di 21 atleti uccisi dall'esercito russo - facebook.com facebook

Il caso di Vladylsav Heraskevych, portabandiera e atleta dello skeleton ucraino escluso dal Comitato olimpico per la sua scelta, è destinato a far discutere ben oltre le Olimpiadi. Probabilmente una decisione aderente alle regole. Ma giusta @sole24ore #Mila x.com