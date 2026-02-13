A che ora il freestyle domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 14 febbraio italiani in gara streaming

Alle ore 15:00, in diretta streaming, il freestyle maschile aprirà la giornata di gare delle Olimpiadi 2026, con gli italiani Matteo Bianchi e Luca Rossi pronti a sfidarsi sulla neve di Livigno, dove le condizioni climatiche hanno costretto gli organizzatori a modificare leggermente il percorso rispetto alle prove precedenti.

Domani, sabato 14 febbraio, sarà una giornata all’insegna del divertimento e della tensione a Livigno, località sciistica teatro in questi giorni delle prove di sci freestyle valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Due le specialità che si alterneranno sui tracciati del circuito valtellinese: il dual moguls femminile ed il big air femminile. Chiaramente, le attenzioni in casa Italia saranno rivolte sul big air, dove sarà finalmente della partita la nostra Flora Tabanelli. L’azzurra, reduce da un brutto infortunio, affronterà le delicatissime fasi di qualificazione, con la speranza di poter centrare con facilità il pass per l’ultimo atto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani, lunedì 9 febbraio, a Livigno scatterà la gara di freestyle, con gli italiani pronti a sfidarsi per le prime medaglie delle Olimpiadi 2026.

Domani in tv andrà in onda il freestyle di Livigno, dove gli atleti italiani si stanno preparando per le Olimpiadi del 2026.

