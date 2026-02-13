Oggi, venerdì 12 febbraio, gli italiani in gara alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 scendono in pista tra le 9 e le 16, con le competizioni di slalom speciale e biathlon trasmesse in diretta su Rai e streaming su RaiPlay.

Oggi, venerdì 12 febbraio, si entra nel vivo del settimo giorno di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.Il programma odierno è ricchissimo: si parte con la 10 km a tecnica libera maschile nello sci di fondo. In parallelo, grande attenzione anche per lo snowboard, dove si assegnano le medaglie nello snowboardcross femminile e nell’halfpipe maschile, due specialità spettacolari e ad alto tasso di adrenalina. Spazio poi allo speed skating con la massacrante 10.000 metri maschile, al biathlon con la 10 km sprint maschile, al pattinaggio artistico con l’individuale maschile e allo skeleton maschile, disciplina di pura velocità e coraggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (13 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming

Questa mattina gli italiani si preparano a scendere in pista, anche se le gare ufficiali non sono ancora iniziate.

Oggi, alle 20:00, si apre ufficialmente la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Quando gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (giovedì 12 febbraio): orari, tv, programma, streaming; Cerimonia di Apertura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; A che ora parte Giacomel? E Hofer? Startlist dell'Individuale maschile; Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: a che ora è e dove vederla.

Quando gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (giovedì 12 febbraio): orari, tv, programma, streamingOggi, giovedì 12 febbraio, sesto giorno di gare in queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Si preannuncia come una delle giornate più intense e decisive ... oasport.it

A che ora chiude la metro a Milano a capodanno 2026: orari di mezzi e bus il 31 dicembre e 1 gennaioIl 31 dicembre le metropolitane di Milano seguiranno l’orario del sabato, con la stazione di Duomo chiusa dalle 19. Il 1° gennaio 2026 seguiranno invece gli orari festivi. Breaking news e storie del ... fanpage.it

Sondaggio Youtrend: in apertura di Olimpiadi abbiamo chiesto agli italiani chi sono gli atleti che preferiscono in questa edizione e il podio è tutto all’insegna dello sci con Sofia Goggia (34%), Federica Brignone (33%) e Giovanni Franzoni (19%). - facebook.com facebook

Salvini: "Sindacati anti-italiani, assurdo lo sciopero durante le Olimpiadi. Ignorano le richieste del garante e la mediazione del Mit, un affronto". #ANSA x.com